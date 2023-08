Demokratieforum im Solitär Landkreis LUP startet neues Mitmach-Format zur Stärkung der Jugend Von Alexander Block | 30.08.2023, 15:17 Uhr Bei diesem Spiel mussten alle Teilnehmer gemeinsam einen Turm aus Holz bauen. Das war auch das Ziel des Forums: Die Jugend zusammenzubringen, damit sie mit Institutionen und Unternehmen in Kontakt kommen. Foto: Alexander Block up-down up-down

400 Schüler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim bevölkerten am Mittwoch das Gelände des Landratsamts in Parchim. Dabei lernten sie viel über Demokratie, Berufe und gesellschaftliches Engagement. So kam das neue Format bei den Schülern an.