Die Stadt Parchim plant in der östlichen Altstadt neben die Sanierung des Wassergangs die Neugestaltung des Umfelds der St. Georgenkirche. Rund 2,4 Millionen Euro Städtebaufördermittel gibt das Land dafür aus.

Weiterlesen: Bauarbeiten in Parchim sollen Radwege sicherer machen

Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf gut 4,2 Millionen Euro. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten starten und 2025 abgeschlossen sein. Die Flächen mit ortstypischem Polygonal-Pflaster aus Granit sollen befestigt werden, so das Ministerium in einer Pressemitteilung. Der Altbestand an Linden soll erhalten und ergänzt werden. Zudem werden Fahrradbügel, Bänke und eine Infosäule aufgestellt.

Weiterhin soll die kleine Straße Wassergang neugestaltet werden. Wie im Umfeld der St.-Georgenkirche werden Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt. Für diese Baumaßnahme werden gut 113.000 Euro an Städtebaufördermitteln eingesetzt, die Fertigstellung ist für 2024 geplant.