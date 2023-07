Die Polizei bittet um Mithilfe zum Einbruch in die Kita in Parchim. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Kurz nach Eröffnung: Einbrecher stehlen Geld aus Südstadt-Kita Parchim Von Alexander Block | 10.07.2023, 16:39 Uhr

In die neue Kindertagesstätte des DRK in der Regimentsvorstadt Parchim wurde am Wochenende eingebrochen und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.