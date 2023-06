Die im erneuerten Kirchturm von Grebbin wohnende Schleiereule war Anlass für das Thema des Konzerts am Freitag. Foto: Peßner up-down up-down Musik und Natur Kultur- und Kunstverein Grebbin lädt in der Kirche zu Konzert für die Natur Von Katja Frick | 27.06.2023, 20:30 Uhr

„Natur pur in Moll und Dur“ heißt das Konzert am 30. Juni in der Grebbiner Kirche mit dem frisch sanierten Turm. Die sonst als Illustratorin bekannte Julia Ginsbach musiziert zusammen mit dem langjährigen Parchimer Kantor Fritz Abs