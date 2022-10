Kurz vor der Premiere noch gemütliches Beisammensitzen im Theatercafé: Autor und Regisseur von „Faust I - ein Solo“ Thilo Schlüßler mit Tochter Elsa (l.). und Dramaturgin Katja Mickan (r.) Foto: Monika Maria Degner up-down up-down Kritik zum Stück von Schlüßler Der vierte „Faust I – ein Solo“ brilliert im Theater in Parchim Von Monika Maria Degner | 31.10.2022, 13:17 Uhr

Das neue Ensemblemitglied des Jungen Staatstheaters Parchim, Vincent Hoff, schlüpft in dem Stück in mehrere Rollen. Er bewältigt den Kraftakt sowohl schauspielerisch als auch in der Rolle des Entertainers mitreißend.