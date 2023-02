Die kleinen Kursteilnehmer auf der Suche nach ihrem Wunschinstrument. Foto: Yvonne Thiede up-down up-down Kreismusikschule LUP Kinder des Instrumentenkarussells geben zum Abschluss ein Konzert Von Alexander Block | 03.02.2023, 16:14 Uhr

Mehrere Kinder konnten sich dank der Kreismusikschule an verschiedenen Instrumenten ausprobieren. Was sie dabei lernten, zeigen sie bei Konzerten in Parchim und Lübz. Für die nächste Runde werden bereits Teilnehmer gesucht.