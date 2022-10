Das Bläserensemble unter der Leitung von Kerstin Rösel (l.) präsentiert einen Teil des Konzertes. Foto: Yvonne Thiede up-down up-down Musikalischer Abend in Grundschule Kreismusikschule lädt zu Konzert der Generationen in Lübz Von Alexander Block | 26.10.2022, 13:09 Uhr

An diesem Freitag wird es musikalisch in der Grundschule in Lübz. Hier präsentieren sich junge und erwachsene Musiker der Kreismusikschule Ludwigslust-Parchim.