Am Ziolkowskiring in Demen soll eine weitere Flüchtlingsunterkunft eröffnet werden. Es geht um bis zu 90 Wohneinheiten. Foto: Werner Mett up-down up-down Freie Plätze gesucht Kreis LUP will in Demen bis zu 450 Flüchtlinge unterbringen Von Mayk Pohle | 12.01.2023, 13:55 Uhr

Immer mehr Flüchtlinge erreichen auch den Landkreis LUP. Der ist am Rande seiner Kapazitäten und will nun eine große Gemeinschaftsunterkunft in Demen aufbauen.