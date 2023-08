Für Kinder und Erwachsene Kreativwerkstatt in Parchim sammelt jetzt auch Schallplatten zum Basteln Von Christiane Großmann | 06.08.2023, 18:31 Uhr Da war noch richtiger Sommer: Jenny (7) und Leni (11) zogen mit ihren Bastelsachen vor die Remida. Foto: Ines Müller up-down up-down

Die Remida in Parchim öffnet in den Sommerferien regelmäßig ihre Bastelwerkstatt. Hier können Besucher kreative Ideen mit Krimskrams verwirklichen, der zu schade für den Müll ist. Ein Angebot, das nicht nur an Schlechtwettertagen zieht.