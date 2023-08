Tanz unterm Schultütenbaum Kneipp-Schule in Mestlin begrüßt 22 Erstklässler Von Michael-Günther Bölsche | 26.08.2023, 16:37 Uhr Das obligatorische Gruppenbid vor der Kneipp-Grundschule in Mestlin. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

Etwa 14 900 Abc-Schützen feierten am 26. August 2023 in MV ihre Einschulung. Auch in Mestlin wurden wieder neue Erstklässler willkommen geheißen.