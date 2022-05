Die jüngsten Spornitzer überbrachten am Vormittag ein Ständchen zum Firmenjubiläum. FOTO: Christiane Groẞmann 30 Jahre Bauunternehmen Josl Kita-Kinder lassen Bauarbeiter von Spornitz hochleben Von Christiane Großmann | 04.05.2022, 10:38 Uhr

Am 4. Mai 1992 ging in Spornitz das Bauunternehmen Josl an den Start. Zum Jubiläum wanderten die Kita-Kinder des Dorfes ins Gewerbegebiet, um ein Geburtstagsständchen zu überbringen.