Streicheleinheiten für Rassekaninchen: Kita-Hausmeister Andreas Siegfried brachte einige Tiere mit zur Arbeit. Foto: Christiane Groẞmann Junge Kaninchen im Spatzennest Hausmeister der Kita in Parchim sorgt für tierische Überraschung vor Ostern Von Christiane Großmann | 30.03.2023, 09:59 Uhr

Andreas Siegfried war in dieser Woche der Star bei den Kita-Kindern am Ostring in Parchim: Der erfolgreiche Rassekaninchen-Züchter brachte einige Exemplare aus seinem Stall mit zur Arbeit.