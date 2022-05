Im Pfarrgarten von St. Georgen in Parchim wird am Donnerstag ebenfalls ein Gottesdienst gefeiert. FOTO: Christiane Groẞmann/Archiv Christi Himmelfahrt Kirchengemeinden feiern Gottesdienste unter freiem Himmel Von Christiane Großmann | 24.05.2022, 14:08 Uhr

Zu Christi Himmelfahrt versammeln sich Christen unter anderem im Parchimer Pfarrgarten, am Kritzower See oder an der Dobbiner Eiche.