Das neue Schuljahr ist noch ganz frisch. Vor allem auf die Abc-Schützen, die erst vor wenigen Tagen ihren großen Tag hatten, stürmt viel Neues ein. Für Kinder, die eine Klasse aufgerückt oder an eine weiterführende Schule gewechselt sind und neue Lehrer und Klassenkameraden bekamen, ist der Übergang ebenso eine besondere Herausforderung.

Familiengottesdienste am Sonntag in Marnitz und Herzfeld

Mit verschiedenen Formaten möchten ebenfalls die Kirchengemeinden in dieser besonderen Zeit Impulse setzen. Die verbundene Kirchengemeinde Slate, Marnitz, Suckow feiert am 3. September einen Familiengottesdienst zum Start ins neue Schuljahr. Er beginnt um 10 Uhr in der Marnitzer Kirche. Auch in Herzfeld wird Sonntag zu einem Gottesdienst zum Start ins Schuljahr eingeladen. Beginn: 10.30 Uhr.

Zu einer Start-Andacht heißen am Freitag, 8. September, die beiden Stadtgemeinden in Parchim, St. Georgen und St. Marien, willkommen. Beginn ist um 17 Uhr in der St. Georgenkirche. „Anschließend grillen, spielen und erzählen wir im Pfarrgarten in der Lindenstraße 1“, sagt Gemeindepädagogin Heidrun Jessa. Eingeladen seien ausdrücklich alle Schulkinder mit ihren Familien, unterstreicht ihr Kollege von der St. Mariengemeinde, Robert Stenzel. Aus organisatorischen Gründen bitten sie um Anmeldungen unter Telefon 0162 4025479 oder 0176 57674445.

Kindergruppen von St. Georgen und St. Marien treffen sich wieder regelmäßig

In der Woche nach dem 8. September geht es dann gleich mit den regelmäßigen Treffs in den Kindergruppen weiter. An der Parchimer St. Georgengemeinde findet die Christenlehre dienstags von 15 bis 15.45 Uhr für Dritt- bis Sechstklässler und 16 bis 17 Uhr für Erst- und Zweitklässler sowie freitags von 15 bis 16 Uhr ebenfalls für Dritt- bis Sechstklässler im Gemeindehaus in der Lindenstraße 1 statt. Darüber hinaus bietet Heidrun Jessa weiterhin die „Christenlehre to go“ an. Diese Ge(h)spräche bei einem Spaziergang finden nach persönlicher Absprache statt.

Die Kindernachmittage in St. Marien sind jeweils dienstags im Anbau der Mühlenstraße 40 und beginnen um 15 Uhr.