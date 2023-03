Die Kita-Kinder Merle, Hannes und Elena sind mit ihren Freunden fleißig bei den Vorbereitungen für das Stadtfest. Foto: Alexander Block up-down up-down Kita Freundschaft Kinder wollen Parchim für Bienen im Sommer erblühen lassen Von Alexander Block | 07.03.2023, 17:34 Uhr

Die Kinder der Kita Freundschaft in Parchim haben ein Herz für Tiere und die Natur. Damit Bienen genügend Nahrung finden, wollen sie beim Stadtfest im Mai Blumensamen an die Parchimer verteilen. Dafür sind sie schon eifrig am Basteln.