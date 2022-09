Gemeinschaftspastor Felix Gerlach von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Parchim freut sich schon auf ein volles Haus beim ökumenischen Kinderkirchentag 2022. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Motto: Du bist einmalig Kinder aus Parchim und Umgebung feiern ihren Kirchentag Von Christiane Großmann | 01.09.2022, 12:05 Uhr

Ökumenisches Kirchentreffen der Kids in Parchim: Sie versammeln sich am 17. September 2022 auf dem Gelände der Landeskirchlichen Gemeinschaft. So können Kinder dabei sein.