Regine Schönemann in ihrer Werkstatt in Rusch erklärt, wie die blauen und grünen Färbungen der Glasur entstehen. Foto: Katja Frick up-down up-down Raduhn Keramikerinnen sind zufrieden mit der Kauflust ihrer Fans Von Katja Frick | 12.03.2023, 19:00 Uhr

Viele Liebhaber handgefertigter Keramik nutzten den „Tag der offenen Töpfereien“ am Wochenende, so auch in Rusch, einem Ortsteil von Raduhn bei Parchim