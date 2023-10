Feuerwehren der Region im Einsatz Kleinere Sturmschäden schnell beseitigt Von Michael-Günther Bölsche | 14.10.2023, 16:57 Uhr Mestliner Feuerwehrkameraden beräumen die Fahrbahn ausgangs von Mestlin inRichtung Groß Niendorf von einem umgestürztem Baum. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down

In der Nacht und am Sonnabendvormittag wurden etliche Feuerwehren in der Region Parchim - Sternberg zur Beseitigung von Sturmschäden alarmiert. Während die Feuerwehrkameraden in Mestlin am Sonnabendmorgen kurz vor 8 Uhr alarmiert wurden, um einen Baum am Ortsausgang von Mestlin in Richtung Groß Niendorf von der Fahrbahn zu räumen, waren andere schon in der Nacht im Einsatz.