Die Steganlage für die Kanus soll noch in diesem Monat fertig werden. FOTO: Christiane Groẞmann Café am Brunnen in Parchim Kanuten können bald von neuer Steganlage in See stechen Von Christiane Großmann | 06.05.2022, 10:35 Uhr

Im Café am Brunnen am Tor zum Parchimer Sonnenberg wird noch in diesem Monat eine neue Haltestelle für Kanuten fertig.