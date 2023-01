Schwimmbecken mit tauchenden Kindern: Für den Freischwimmer muss auch getaucht werden. Archivfoto: Golz up-down up-down Schwimmen in der Kreisstadt Kann der Traum von einer Schwimmhalle in Parchim wahr werden? Von Katja Frick | 11.01.2023, 15:35 Uhr

Vor einem Jahr war das lange diskutierte Projekt Schwimmhalle Wahlkampfthema. Sebastian Langer schaute sich dafür die Erfahrungen in Anklam an. Dirk Flörke gab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.