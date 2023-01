Jahreshauptversammlung FFw Goldberg. Am Pult Wehrführer Daniel Kühne bei seinem Bericht.Foto: © Michael-Günther Bölsche Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kameraden in Goldberg benötigen Rettungsboot Von Michael-Günther Bölsche | 28.01.2023, 13:51 Uhr

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Goldberg trafen sich am Wochenende zu ihrer Jahreshauptversammlung in ihrem Gerätehaus. Unter ihnen Gäste aus den Nachbarwehren Lübz und Plau sowie aus der Partnerwehr in Raisdorf (SH) und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr.