Die bisherige Gleichstellungsbeauftragte bei der Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchim: Heidrun Dräger. Foto: Katja Frick up-down up-down Ludwigslust-Parchim Eine Kämpferin für Gleichstellung: Heidrun Dräger geht in Rente Von Katja Frick | 02.02.2023, 16:56 Uhr

Sie war Gleichstellungsbeauftragte in LUP, Landes- und Bundessprecherin. Sie treibt das Gendern in der Verwaltung voran und setzte sich für gleiche Bezahlung von Frauen, gleiche Chancen am Arbeitsmarkt, mehr Frauen in der Politik und gegen Gewalt an ihnen ein.