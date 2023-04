Diese beiden Frauen hinter den Kulissen des Theaters hatten viel zu tun für den Umzug: die Theaterschneiderinnen Bianca Gablenz (r.) und Adelheid Rosenfeld. Foto: Katja Frick up-down up-down Kurz vor dem Umzug in Parchim Junges Staatstheater zieht am Montag in die Kulturmühle Von Katja Frick | 14.04.2023, 16:29 Uhr

Am 17. und 18. April ist es soweit: Das Parchimer Theater zieht in die neue Spielstätte in der Eldemühle. Die Schneiderinnen Bianca Gablenz und Adelheid Rosenfeld mussten dafür 300 Kisten packen.