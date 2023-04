Drei vom Theater Parchim: Intendant Thomas Ott-Albrecht (m.), Chefdramaturgin Katja Mickan (r.) und Antje Daate (l.) vom Marketing. Foto: Katja Frick up-down up-down Historischer Moment Junges Staatstheater Parchim zieht in die Kulturmühle ein Von Katja Frick | 17.04.2023, 19:05 Uhr

Nach jahrelangem Kampf um das Parchimer Theater, langwierigen Entscheidungsfindungen und gut zwei Jahren Bauzeit nahmen am Montag Ensemble und Team des Jungen Staatstheaters die neuen Räume in der Kulturmühle in Besitz