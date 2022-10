Das Theaterstück „Der Familienrat“. Foto: MST up-down up-down Tipp für die Oktoberferien Junges Staatstheater Parchim bietet Ferien-Spielplan Von Katja Frick | 08.10.2022, 17:31 Uhr

In der Ferienwoche spielt das junge Parchimer Theater-Ensemble gleich fünf Vorstellungen in der Kreisstadt. Tickets für das Programm gibt es an der Theaterkasse.