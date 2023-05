Die Theatertiere des Jungen Staatstheaters Parchim. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Kulturmühle Parchim Junges Staatstheater begeistert mit Premiere von „Tiere im Theater“ Von Alexander Block | 20.05.2023, 18:38 Uhr

Nach der feierlichen Eröffnung der Kulturmühle am Mittwoch und dem Start des Stadtmuseums am Freitag, feierte am Samstag das Junge Staatstheater mit dem Werk „Tiere im Theater“ Premiere. Das Publikum zeigte sich begeistert.