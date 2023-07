Max nimmt eine Wabe aus der Bienenbeute. Foto: Jenny Krachenfels up-down up-down Paulo-Freire-Schule Parchim Junge Schulimker ernten in Sommerferien köstlichen Lindenblütenhonig Von Christiane Großmann | 26.07.2023, 14:02 Uhr

Die Bienenvölker an der Paulo-Freire-Schule in Parchim waren wieder sehr fleißig. So konnten die jungen Imker zum zweiten Mal in diesem Jahr Honig schleudern.