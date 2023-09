Peter und der Wolf in Parchim Klassik in der Turnhalle: Junge Musikprofis begeistern Grundschüler in der Parchimer Weststadt Von Christiane Großmann | 29.09.2023, 17:51 Uhr Klassik vom Feinsten in der Turnhalle: Die Neue Philharmonie MV spielte vor Kindern aus der Grundschule West. Foto: Marion Wilzewski up-down up-down

Ein Sinfonieorchester mit jungen Spitzenmusikern hat sich vorgenommen, einmal in jeder Grundschule von MV zu spielen, um Kindern die Begegnung mit klassischer Musik zu ermöglichen. So verlief das Gastspiel in Parchim.