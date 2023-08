Swing, Rock, Pop, lateinamerikanische Rhythmen und dazu alte Meister - diesen mitreißenden Mix präsentiert der Junge Bläserkreis Mecklenburg-Vorpommern auf seiner dreiwöchigen Tournee durch Argentinien.

Am 27. September 2023 macht sich die Jugendauswahl aus evangelischen Posaunenchören in MV auf den Weg in das Heimatland ihres Landesposaunenwartes Martin Huß. Auf dem eng getakteten Tourneeplan in Südamerika stehen fast 30 Auftritte unter anderem in Kirchen, Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen und Clubs.

Programm für Argentinien vorab in Mecklenburg zu hören

Vor der Abreise finden noch einige Konzerte auf mecklenburgischem Boden statt, in denen das in monatlichen Intensivproben erarbeitete Programm bereits im Vorab zu hören sein wird.

So gastieren die zwölf Jugendlichen mit ihrem Landesposaunenwart am Sonnabend, 26. August, in der Stadtkirche Ludwigslust und am Sonntag, 27. August, in der Spornitzer Kirche. In Spornitz rechnet man fest damit, dass Martin Huß auch wieder argentinischen Wein und mecklenburgischen Honig im Gepäck haben wird.

Letztes Konzert vor dem Abflug findet in Plau am See statt

Das letzte Konzert vor der Argentinien-Tournee ist für den 24. September in der St. Marienkirche in Plau am See geplant. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden kommen der Arbeit mit dem Bläsernachwuchs im Land zugute.

Weiterlesen: Restauriert: Orgelrarität in Spornitz klingt wieder kräftig und voll