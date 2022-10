Siegerehrung in Mainz: Die Parchimer Jugendrotkreuz-Truppe gehört zu den Top 10 in ganz Deutschland. Foto: Jutta Hastädt up-down up-down Herzlichen Glückwunsch Jugendrotkreuzler aus Parchim zählen zu den Top Ten in Deutschland Von Christiane Großmann | 02.10.2022, 11:04 Uhr

Die Jugendrotkreuzgruppe aus Parchim belegte am 1. Oktober beim Bundesausscheid der Stufe II in Mainz den 8. Platz. In der Station Sport und Spiel ließen die Mecklenburger sogar die gesamte Konkurrenz hinter sich.