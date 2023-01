Der Förderverein hat das Kulturhaus in Dütschow nach der Schließung zum Jahrtausendwechsel wieder zum Hingucker werden lassen. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Veranstaltung im Kulturhaus Jubiläumsjahr in Dütschow beginnt mit plattdeutschem Nachmittag Von Christiane Großmann | 16.01.2023, 12:25 Uhr

Der Förderverein für das Kulturhaus Dütschow lädt am 29. Januar zur ersten größeren Veranstaltung in diesem Jahr ein. In Dütschow steht 2023 außerdem ein hohes Jubiläum ins Haus.