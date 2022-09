Die Musikschullehrerein Moonjung Choi bietet nun auch Kurse in Parchim an. Foto: Yvonne Thiede up-down up-down Kreismusikschule LUP Jetzt kann in Parchim Kontrabass und in Lübz Horn gelernt werden Von Alexander Block | 26.09.2022, 15:34 Uhr

Wer bislang Kontrabass lernen wollte, der musste dafür in die Musikschule nach Ludwigslust. Nun gibt es wieder Unterricht am Standort Parchim. In Lübz können zudem Blechblasinstrumente erlernt werden.