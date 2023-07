Politikinteressierte aus dem Wahlkreis der CDU-Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt zu Besuch in Berlin, hier das obligatorische Gruppenfoto vor der Reichstagskuppel. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Fahrt in die Bundeshauptstadt Mecklenburger auf den Spuren der DDR: Kulturbesuch in Berlin Von Michael-Günther Bölsche | 27.07.2023, 10:30 Uhr

Politikinteressierte aus dem Wahlkreis der CDU-Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt weilten in dieser Woche auf deren Einladung für zwei Tage in Berlin. Auf dem Programm standen der Besuch des Reichstages sowie verschiedener Museen, die an die DDR-Zeit erinnern.