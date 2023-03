Informierten über die Arbeit des Bundestags: Martin Otte, Susanne Kästner und Karin Pieper. Foto: Alexander Block up-down up-down Politische Bildung Infomobil des Bundestags zeigt in Parchim Arbeit des Parlaments Von Alexander Block | 08.03.2023, 11:59 Uhr

Was macht das Parlament? Wie arbeiten Abgeordnete und warum ist der Bundestag eigentlich so groß? Diese und andere Fragen konnten die Parchimer in den vergangenen Tagen beim Infomobil des Bundestags stellen. Auch Schüler nahmen das Angebot war.