Waschhus-Fest und Flohmarkt In Slate wird am ersten Mai-Wochenende gefeiert und gefeilscht Von Christiane Großmann | 04.05.2023, 07:00 Uhr

Am 6. und 7. Mai 2023 lohnt ein Ausflug in den Parchimer Ortsteil doppelt: Am Sonnabend wird zum Waschhus-Fest eingeladen, Sonntag herrscht fröhliches Flohmarkttreiben im Grünen. Hier können sich noch Anbieter melden.