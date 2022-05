In der Teddy-Klinik untersucht Carmen Rathsack zusammen mit Mattis seinen Kuschel-Dalmatiner. FOTO: Alexander Block DRK-Projektwoche In Parchimer Teddy-Klinik werden Kuscheltiere wieder gesund Von Alexander Block | 12.05.2022, 11:49 Uhr

Anlässlich des Weltrotkreuztages veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz in dieser Woche viele Projekte, um Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen. In Parchim übten sie das in einer Teddy-Klinik.