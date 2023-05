In Parchim wurden Papiercontainer angezündet. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv up-down up-down Parchim Unbekannte zünden Papiercontainer an Von Haley Hintz | 25.05.2023, 11:30 Uhr

In Parchim sind am Mittwochabend zwei Papiercontainer in Brand gesetzt worden.