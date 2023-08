In Parchim hat eine Frau 900 Euro Bargeld an Gewinnspielbetrüger verloren. Laut Polizei hatten die Betrüger die Frau angerufen und einen angeblichen Gewinn von 39.000 Euro in Aussicht gestellt.

Frau überwies das Geld

Zur Bereitstellung des Geldgewinns und zur Abdeckung von Bearbeitungsgebühren sollte sie 900 Euro in Form von Guthabenkarten an die Betrüger überweisen, was die Frau auch tat.

Am darauffolgenden Tag erhielt die Geschädigte einen zweiten Anruf von einer vermeintlichen Sicherheitsfirma, die für einen Versicherungsschutz des Gewinns weitere 2800 Euro in Wertkarten forderte. Zu einer zweiten Zahlung kam es nicht. Die Frau informierte die Polizei. Nun wird wegen Betruges ermittelt.