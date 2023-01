Arnold Voß und sein Sohn Andreas Voß vor der Aral-Tankstelle in Parchim. Foto: Alexander Block up-down up-down Nach 30 Jahren in Parchim Betreiber Arnold Voß übergibt Aral-Tankstelle an Sohn Andreas Von Alexander Block | 05.01.2023, 14:47 Uhr

In der Aral-Tankstelle in Parchim gab es an diesem Donnerstag einen Generationenwechsel. Arnold Voß hört nach 30 Jahren als Betreiber auf. Nun übernimmt sein Sohn Andreas. Und das genau an seinem 40. Geburtstag.