Parchim Nackter Mann randaliert in einer Kleingartenanlage Von Haley Hintz | 07.09.2023, 10:27 Uhr In Parchim randalierte ein nackter Mann.

Am Mittwochmittag hat ein nackter Mann in einer Kleingartenanlage in Parchim mehrere Sachbeschädigungen begangen.