Die Band Schweineisen um Sänger und Gitarrist Michael (r.), Bassist Tobias und Schlagzeuger Thomas. Foto: Alexander Block Alternative Jugend Parchim In Parchim lebt Punk bei Konzertabend in der Scheune wieder auf Von Alexander Block | 23.04.2023, 12:34 Uhr

In der Eldestadt lebte am Sonnabend der Punkrock bei einem Konzert in der Scheune der Alternativen Jugend in Parchim wieder auf. Der gelungene Abend soll Auftakt vieler weiterer Veranstaltungen werden.