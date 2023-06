In Parchim können Parkgebühren auch mit dem Handy bezahlt werden. Foto: Christiane Groẞmann/Archiv up-down up-down Parchim Beim Parken kann weiterhin mit Bargeld bezahlt werden Von Haley Hintz | 26.06.2023, 11:22 Uhr

Trotz der Einführung des Bezahlens per App und Smartphone können Parkscheine in Parchim mit Kleingeld an den Parkautomaten bezahlt werden.