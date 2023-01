Hanedan: Dieser türkische Frühstücksteller mit frischen Sesamringen kann auch gut eine Mahlzeit zu späteren Tageszeiten sein. Foto: Katja Frick up-down up-down Essen & Trinken In Parchim gibt es jetzt ein türkisches Restaurant und Café Von Katja Frick | 13.01.2023, 17:16 Uhr

Seit Anfang Januar bietet Familie Benzes im früheren Eiscafé Kroll am Schuhmarkt türkische Speisen, Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, Eis und in einem Laden daneben türkische Produkte wie Bio-Babymode an.