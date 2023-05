Symbolbild: Parchimer Stadtwerke Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Havarie in Parchim Nach Kabelschaden in Baugebiet fällt in Parchim zweimal Strom aus Von Christiane Großmann | 23.05.2023, 13:06 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es in der Kreisstadt von LUP zu einer Störung in der Stromversorgung. Betroffen waren Teile der Altstadt.