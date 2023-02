In Parchim brannte eine Gartenlaube vollständig aus. Symbolfoto: Andreas Gora/imago/Archiv up-down up-down Parchim Gartenlaube brennt-mehrere Tausend Euro Sachschaden Von Anni Hintz | 21.02.2023, 10:32 Uhr

Beim Brand einer Gartenlaube in Parchim ist am Montagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Laut Polizei ist von Brandstiftung auszugehen.