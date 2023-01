Mit Hilfe der mobilen Plattenwaage wird das Achsgewicht gemessen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Polizeikontrolle in Parchim Mit abgelaufener TÜV-Plakette unterwegs Von Michael-Günther Bölsche | 18.01.2023, 14:49 Uhr

Beamte des Polizeihauptreviers Parchim führten in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Autobahnpolizeirevier Stolpe eine dreistündige Kontrolle am Juri-Gagarin-Ring in der Kreisstadt durch.