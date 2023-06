Laden am Sonnabend, 24. Juni, zur Sommermusik mit Lesung in die St. Georgenkirche ein: Heike Kemsies (l.) und Sandra Schümann. Foto: Reinhard Kemsies up-down up-down Parchim, Groß Pankow, Herzfeld Gemeinden feiern den Sommer, den Johannistag und die Musik Von Christiane Großmann | 23.06.2023, 09:01 Uhr

Gemeindefeste in Herzfeld und Damm, Johannisfeuer in Gischow, Sommerliche Musik in der St. Georgenkirche: An diesem Wochenende ist viel los in Kirchengemeinden der Region.