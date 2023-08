Parchim Mann wird in Kleingartenanlage angegriffen und schwer verletzt Von Haley Hintz | 22.08.2023, 05:52 Uhr In einer Kleingartenanlage in Parchim wurde ein Mann schwer verletzt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv up-down up-down

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 38-jähriger Mann in einer Kleingartenanlage in Parchim von zwei Tätern angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.