Tanzschulinhaber Andreas Röber. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Tanzschule in Parchim Andreas Röber bietet zum neuen Schuljahr mehr Tanzkurse an Von Christiane Großmann | 15.08.2022, 10:31 Uhr

Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag startet auch im Tanz-Center am Bahnhof in Parchim wieder der Kursbetrieb. Beim Latin solo kommen sogar Alleintanzende auf ihre Kosten.