In Parchim wird das Kinderkonzert der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, „De Bremer Stadtmuskanten“, das in der vergangenen Spielzeit in Schwerin aufgeführt wurde, geboten. Interessierte sind am 27. August, 16 Uhr, im Solitär, Putlitzer Str. 25, willkommen.

Finja Harder aus dem Ensemble der Fritz-Reuter-Bühne präsentiert laut einer Mitteilung des Mecklenburgischen Staatstheaters zusammen mit der Staatskapelle Schwerin unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Levente Török das Stück.

Geschichte wird auf Platt erzählt

In der Geschichte werden Esel, Hund, Katze und Hahn nach treuen Diensten wegen ihres Alters vom Hof verjagt. Sie machen sich auf den Weg nach Bremen und wollen dort eine Karriere als Stadtmusikanten beginnen. Diese Geschichte aus der Sammlung der Brüder Grimm wird mit Orchestermusik und Liedern zum Mitsingen für alle ab sechs Jahren „up Platt vertellt“.

Karten gibt es an der Theaterkasse Parchim unter Telefon 03871 62 91-0, unter kasse-parchim@mecklenburgisches-staatstheater.de oder an kasse@mecklenburgisches-staatstheater.de. Weitere Infos unter www.mecklenburgisches-staatstheater.de